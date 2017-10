(LB) - Basket Esch zeigte in Walferdingen eine starke Vorstellung. Auch T71, Etzella und Amicale konnten souveräne Erfolge einfahren. Spannend war es in Stadtbredimus, am Ende siegte Contern etwas überraschend gegen die Musel Pikes.



In Walferdingen legte Basket Esch einen furiosen Start hin. Nach 5‘ hatten Hicks und Co. bereits 19 Zähler auf ihrem Konto. Résidence lief permanent einem Rückstand hinterher und unterlag Basket Esch am Ende mit 83:74.

Nach spannenden 40‘ bezwang Contern die Musel Pikes mit 82:79. Ford und Bland waren bei den Gästen zusammen für 58 Punkte verantwortlich und führten ihre Farben damit zum Erfolg.

Titelverteidiger Amicale dominierte die Begegnung gegen Heffingen nach Belieben und überrannte die Gäste mit 118:55. Auch Etzella hatte beim 93:68-Erfolg in Bartringen keine großen Schwierigkeiten.

Am frühen Samstagabend fand bereits die Partie zwischen Racing und T71 statt. Hier konnten sich Schumacher und Co. ohne Probleme mit 92:68 durchsetzen. Stärkste Akteure auf Seiten der Düdelinger waren Johnson (26 P.) und Sunnen (19 P.), dem fünf Treffer aus der Distanz gelangen.