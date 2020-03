Die Würfel sind gefallen: In der Total League stehen die Play-off-Viertelfinalpaarungen fest.

Basket Esch beendet Titelgruppe auf Rang eins

David HEINTZ

Am letzten Spieltag der Titelgruppe sind in der Total League die Entscheidungen gefallen. Mit einem 86:82-Sieg in Stadtbredimus stürzte Basket Esch die heimischen Musel Pikes von Platz eins der Titelgruppenendabrechnung. Sollten es Rugg und Co. ins Endspiel schaffen, würden sie in der Best-of-Five-Finalserie Minimum zweimal Heimrecht genießen. Gegen die Musel Pikes trug das Profiduo Rugg/Jackson-Cartwright (zusammen 54 Punkte) die Scoring-Last, derweil das Profiduo der Moselaner mit 28 Punkten enttäuschte (Garrett 14 P., Holland 4 P.).

Dank eines 79:72-Erfolges über den hauptstädtischen Racing sicherte sich T71 in der Endabrechnung der Titelgruppe Rang vier, wodurch Schumacher, Muller und Co. in der Playoff-Viertelfinalserie gegen denselben Gegner Heimrecht genießen werden. Dass Etzella im Playoff-Viertelfinale Heimrecht genießen würde, war vor dem letzten Spieltag der Titelgruppe gewusst. Nach dem 97:86 über Heffingen steht auch der Gegner fest: Delgado und Co. treffen im Viertelfinale abermals auf den Aufsteiger.

In der Auf- und Abstiegsgruppe landete Arantia bei Nationale-2-Vertreter Black Star einen 99:91-Pflichtsieg. Derselbe ist aus Arantia-Sicht besonders wichtig, da die Verfolger Contern (88:75 gegen Zolver) sowie Amicale (97:80 gegen Sparta) ebenfalls siegten. Arantia behält in den Playdowns somit zwei Zähler Vorsprung auf Contern resp. einen auf Amicale. Telstar baute durch einen 90:86-Erfolg n. V. über Résidence seinen Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz auf inzwischen drei Punkte aus.