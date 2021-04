Nachdem Basket Esch bereits für Résidence zum Stolperstein geworden war, musste nun Etzella eine Niederlage gegen Rugg und Co. einstecken.

Basket Esch beendet auch Etzellas Siegesserie

Kevin ZENDER

Basket Esch hat eine weitere Erfolgsserie eines Konkurrenten beendet. Nachdem die Escher bereits für Résidence, das zehn Siege in Folge feiern konnte, zum Stolperstein geworden war, setzten sie sich am 16. Spieltag auch in Ettelbrück durch. Etzella war zuvor in fünf Partien als Sieger vom Platz gegangen.

Clancy Rugg war mit 33 Punkten und 16 Rebounds der überragende Mann auf dem Platz. Basket Esch hat die punktgleichen Ettelbrücker nun in der Tabelle der Total League überholt.

Nach drei Niederlagen in Serie konnte Racing den Trend zwar stoppen, doch gegen Sparta, das ohne Profispieler antritt, mussten die Hauptstädter beim 67:64 lange zittern.





