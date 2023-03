Bartringen zieht ins Finale ein

Lorentzweiler verliert das dritte Halbfinale der Meisterschaft und verpasst den Einzug ins Endspiel.

In der Novotel Ligue der Männer steht auch der zweite Finalist fest. Bartringen hat sich am Samstagabend mit 3:1 in Lorentzweiler behauptet. Am vergangenen Sonntag hatte Bartringen das zweite Duell knapp gewonnen und so nach der Niederlage im Auftaktspiel ein letztes Spiel erzwungen.

Bartringen sicherte sich in der dritten Partie direkt den ersten Satz (25:21), danach meldete sich Lorentzweiler zwar zurück (25:23), doch Luca Distefano und Co. behaupteten sich danach wieder zweimal mit 25:23.

Im Finale kommt es damit zur Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison. Titelverteidiger Strassen hatte sich im anderen Halbfinale souverän gegen Diekirch durchgesetzt.

MÄNNER – NOVOTEL LIGUE DRITTES HALBFINALSPIEL Lorentzweiler – Bartringen 1:3 ABSTIEGSGRUPPE Echternach – Fentingen 2:3 Belair – Esch 3:1 Klassement: 1. Echternach 18 Spiele/27 Punkte, 2. Fentingen 17/22, 3. Belair 17/13, 4. Esch 18/1 FRAUEN – NOVOTEL LIGUE ABSTIEGSGRUPPE Echternach – Diekirch 0:3 Am Sonntag: 17.30: Steinfort – Bartringen Klassement: 1. Bartringen 16 Spiele/24 Punkte, 2. Steinfort 16/22, 3. Diekirch 17/11, 4. Echternach 17/0

