Mit 5:0 siegte Mainz am 16. Spieltag der Bundesliga bei Werder Bremen. Leandro Barreiro stand beim Triumph der Gäste in der Schlussphase auf dem Platz.

Barreiro wird bei Mainzer Triumph eingewechselt

(sid) - Hunderte verließen schon zur Halbzeit das Weserstadion: Nach einer erneut indiskutablen Leistung wird die Abstiegsgefahr für Werder Bremen in der Bundesliga immer realer. Drei Tage nach der 1:6-Schlappe bei Bayern München kassierten die Hanseaten am 16. Spieltag gegen den FSV Mainz 05 eine 0:5-Niederlage und wanken in desolater Verfassung der zweiten Liga entgegen.

Torgarant für die besonders spielerisch überzeugenden Gäste war Quaison, der in der 10.', 19.' und 38.' traf. Dazwischen lag ein Eigentor von Werder-Schlussmann Pavlenka (15.'), als nach einer verunglückten Abwehraktion von Veljkovic der Ball vom Pfosten an den Rücken des Keepers und von dort über die Torlinie prallte.

Barreiro mit robuster Spielweise

Kurz vor Schluss traf auch noch Mateta (81.'). Kurz vor diesem Treffer wurde bei Mainz Barreiro eingewechselt (79.'). Der Luxemburger Nationalspieler fiel im Mittelfeld mit einer robusten Spielweise auf. Nach einem Einsteigen des 19-Jährigen forderten die Bremer einen Handelfmeter, der ihnen allerdings verweigert wurde.