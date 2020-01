Wird Leandro Barreiro auch in der Rückrunde für Mainz auflaufen? Der Nationalspieler könnte den Bundesligisten verlassen.

Barreiro vor ungewisser Zukunft

Bob HEMMEN Wird Leandro Barreiro auch in der Rückrunde für Mainz auflaufen? Der Nationalspieler könnte den Bundesligisten verlassen.

Lediglich 56 Minuten stand Leandro Barreiro in der Bundesliga-Hinrunde für Mainz auf dem Feld. Dabei galt der 19-Jährige vor der Saison noch als eines der größten Talente des Clubs und wurde sogar in den Mannschaftsrat gewählt. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte Barreiro nun ausgeliehen werden, um bei einem anderen Verein Spielpraxis zu sammeln.

Vergangene Saison hatte der Nationalspieler noch größtenteils für die U19-Auswahl sowie die zweite Mannschaft der Mainzer gespielt, seit dieser Spielzeit ist er jedoch ein fester Bestandteil des Profiteams. Der Saisonbeginn lief für das Team jedoch enttäuschend, sodass sich Mainz am 10. November von Trainer Sandro Schwarz getrennt hat.

Nur ein Mal in der Startelf

Unter Neu-Coach Achim Beierlorzer durfte Barreiro am 14. Spieltag gegen den FC Augsburg zwar von Anfang an ran, wurde bei der 1:2-Niederlage allerdings schon in der Halbzeit ausgewechselt. Der Luxemburger hofft auf mehr Einsätze, vielleicht muss er sich aber zunächst bei einem anderen Club beweisen.