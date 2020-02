Leandro Barreiro und Mainz 05 müssen gegen Wolfsburg eine Niederlage einstecken. Bei der 0:4-Pleite stand der Luxemburger in der Startelf.

Barreiro verliert mit Mainz

Joe WEIMERSKIRCH Leandro Barreiro und Mainz 05 müssen gegen Wolfsburg eine Niederlage einstecken. Bei der 0:4-Pleite stand der Luxemburger in der Startelf.

Bei der 0:4-Mainzer Niederlage gegen Wolfsburg stand Leandro Barreiro in der Startelf. Er agierte in der ersten Halbzeit im defensiven Mittelfeld der Gäste. Nach einem zu hart geführten Zweikampf wurde Barreiro in der 30.' mit der Gelben Karte verwarnt. Der 20-Jährige wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Er musste für den offensiveren Boetius Platz machen.

Brekalo brachte die Wolfsburger nach 21 Minuten auf Erfolgskurs, ehe Steffen noch vor der Halbzeitpause (45.') auf 2:0 erhöhte. Gerhardt (49.') und Steffen (68.') sorgten für den 4:0-Endstand.

"Barreiro hat immer wieder gute Aktionen" Zwei Sportredakteure analysieren im Videokommentar die Leistungen der Luxemburger Auslandsprofis, die auf höchster Ebene spielen. Zurzeit sind die Perspektiven gut.

Am kommenden Samstag trifft Barreiro mit Mainz auf Paderborn und Laurent Jans. Im Bundesligaduell der Luxemburger wird es um wertvolle Punkte im Abstiegskampf gehen.

Im zweiten Sonntagsspiel konnte sich Leverkusen gegen Augsburg durchsetzen. Die Hausherren gingen durch Diaby (25.') in Führung, ehe Amiri (59.') auf 2:0 erhöhte.