Mit 5:0 siegte Mainz am 16. Spieltag der Bundesliga bei Werder Bremen. Leandro Barreiro wurde eingewechselt. Dortmund und Leipzig trennten sich mit einem 3:3.

Barreiro spielt, Spektakel in Dortmund

(sid/jot) - Joker Schick hat RB Leipzig in einem spektakulären Hochgeschwindigkeitsgipfel bei Borussia Dortmund doch noch einen Punkt und die Tabellenführung in der Bundesliga gerettet.

Der Tscheche traf am Ende eines nervenaufreibenden Schlagabtausches mit Zaubertoren und Geschenken letztlich nicht unverdient zum Endstand von 3:3. Leipzig hat damit beste Karten auf die Herbstmeisterschaft, der BVB bewies, dass im Titelrennen mit ihm weiterhin zu rechnen ist.



Weigl (23.') schoss die 45 Minuten lang entfesselt aufspielenden Dortmunder in Führung, RB-Torhüter Gulacsi half dabei allerdings kräftig mit. Brandt (34.') tanzte danach sensationell zum 2:0, Werner (47.', 53.') aber brachte die Leipziger nach schlimmen Fehlern von BVB-Keeper Bürki und Brandt zurück ins Spiel. Sancho (56.') erzielte das Dortmunder 3:2 in einem packenden Fight. Dem eingewechselten Schick (78.') gelang der erneute Ausgleich.

Bremer Debakel

Hunderte verließen schon zur Halbzeit das Weserstadion: Nach einer erneut indiskutablen Leistung wird die Abstiegsgefahr für Werder Bremen in der Bundesliga immer realer. Drei Tage nach der 1:6-Schlappe bei Bayern München kassierten die Hanseaten am 16. Spieltag gegen den FSV Mainz 05 eine 0:5-Niederlage und wanken in desolater Verfassung der zweiten Liga entgegen.

Torgarant für die besonders spielerisch überzeugenden Gäste war Quaison, der in der 10.', 19.' und 38.' traf. Dazwischen lag ein Eigentor von Werder-Schlussmann Pavlenka (15.'), als nach einer verunglückten Abwehraktion von Veljkovic der Ball vom Pfosten an den Rücken des Keepers und von dort über die Torlinie prallte.

Barreiro mit robuster Spielweise

Leandro Barreiro hatte allen Grund zur Freude. Foto: René Vigneron / LW-Archiv

Kurz vor Schluss traf auch noch Mateta (81.'). Kurz vor diesem Treffer wurde bei Mainz Barreiro eingewechselt (79.'). Der Luxemburger Nationalspieler fiel im Mittelfeld mit einer robusten Spielweise auf. Nach einem Einsteigen des 19-Jährigen forderten die Bremer einen Handelfmeter, der ihnen allerdings verweigert wurde.

Augsburg siegt erneut

In den anderen Begegnungen am Dienstag setzte Augsburg seine Siegesserie fort und siegte mit 3:0 gegen Düsseldorf. Das traditionell heimstarke Team von Union Berlin musste sich im eigenen Stadion mit 0:2 gegen Hoffenheim geschlagen geben.