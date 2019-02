Als erst fünfter Luxemburger überhaupt kam Leandro Barreiro am Freitag in der Bundesliga zum Einsatz. Gegen Leverkusen kassierte er mit Mainz aber eine deutliche Niederlage.

Barreiro debütiert, Mainz verliert

Bob HEMMEN Als erst fünfter Luxemburger überhaupt kam Leandro Barreiro am Freitag in der Bundesliga zum Einsatz. Gegen Leverkusen kassierte er mit Mainz aber eine deutliche Niederlage.

Nico Braun, Roby Langers, Manuel Cardoni, Jeff Strasser und jetzt auch Leandro Barreiro. Die Liste der luxemburgischen Spieler in der Bundesliga wurde am Freitagabend um einen Namen erweitert.

Der 19-jährige Barreiro stand bei der 1:5-Niederlage von Mainz gegen Leverkusen überraschend in der Startelf. Der Mittelfeldspieler, der bereits sechs Länderspiele für die FLF-Auswahl absolviert hat, spielt normalerweise für die U19-Auswahl des Bundesligisten. Doch Trainer Sandro Schwarz hält große Stücke auf das Talent, das am zweiten Spieltag gegen Nürnberg schon auf der Bank saß.

Gegen Leverkusen bekam Barreiro nun seine erste Chance. Doch Mainz zeigte eine schwache Vorstellung. Beim Treffer von Havertz zum 2:1 war der Luxemburger dann auch nicht ganz schuldlos. In der 19.' kam ein Kopfballpass Barreiros nicht beim Mitspieler an, Brandt ging dazwischen und bereitete den erneuten Führungstreffer vor. Zuvor hatte Wendell bereits nach fünf Minuten für Leverkusen getroffen, ehe Quaison in der 9.' das 1:1 gelang.



90 Minuten auf dem Platz

Die Gäste hatten aber noch nicht genug und erzielten vor dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer. Erst erhöhte Brandt in der 30.' auf 3:1, dann traf Bellarabi in der 43.' zum 4:1. Trainer Schwarz reagierte im zweiten Durchgang, doch Barreiro durfte bis zum Abpfiff auf dem Platz bleiben.



Obwohl sich der 19-Jährige und seine Mitspieler bemühten, fand Mainz aber nicht mehr zurück ins Spiel. Im Gegenteil: In der 64.' sorgte Brandt mit seinem Tor zum 5:1 für die endgültige Entscheidung. Barreiro kassierte in der 89.' die Gelbe Karte.



Doch er sollte nicht allzu lange traurig sein, schließlich kam seit dem 13. Mai 2006 kein Luxemburger mehr in der Bundesliga zum Einsatz. Damals feierte Strasser im Mönchengladbach-Trikot einen 2:0-Auswärtssieg in Frankfurt.