Barreiro bei Mainz in der Startelf

Bob HEMMEN Leandro Barreiro kommt am Freitagabend zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Beim Heimspiel gegen Leverkusen steht der Nationalspieler in der Startelf.

Große Ehre für Leandro Barreiro: Der 19-jährige Nationalspieler steht am Freitagabend (20.30 Uhr) bei den Mainzern in der Startelf und wird gegen Leverkusen sein Bundesligadebüt feiern.



Bislang saß der Mittelfeldspieler, der eigentlich für die U19 der Mainzer spielt, nur ein Mal auf der Bank. Am zweiten Spieltag wurde er gegen Nürnberg aber nicht eingewechselt.



Barreiro ist damit der erste Luxemburger seit Jeff Strasser, der in der höchsten Klasse Deutschlands zum Einsatz kommt. Der heutige Fola-Trainer bestritt sein letztes Bundesligaspiel am 13. Mai 2006 für Mönchengladbach beim 2:0-Sieg in Frankfurt.