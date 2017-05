Vom kommenden Donnerstag bis zum bis zum Donnerstag, dem 1. Juni werden die verschiedenen Barragespiele ausgetragen. Die FLF hat nun auch die Austragungsorte der Paarungen bekanntgegeben. Canach muss seinen Platz in der BGL Ligue gegen Hostert am Donnerstag auf der Anlage in Mondorf verteidigen.



PROGRAMM



BGL LIGUE/EHRENPROMOTION



Am Donnerstag, dem 25. Mai:



18.00: Canach – Hostert



(Spielfeld Mondorf)



EHRENPROMOTION/1. DIVISION



Am Freitag, dem 26. Mai:

19.30: Monnerich – Kayl-Tetingen



(Spielfeld Schifflingen)



Am Samstag, dem 27. Mai:

17.00: Grevenmacher – Lintgen



(Spielfeld Rosport)



1./2. DIVISION



Am Montag, dem 29. Mai:



19.30: Remich-Bous – AS Luxemburg-Porto



(Spielfeld Mensdorf)



Am Dienstag, dem 30. Mai:

19.30: Pratz-Redingen – Wintger

(Spielfeld Weidingen)



2./3. DIVISION

Am Mittwoch, dem 31. Mai:

19.30: CS Oberkorn – Heiderscheid



(Spielfeld Kehlen)



Am Donnerstag, dem 1. Juni:



19.30: Ulflingen – Lasauvage

(Spielfeld Folschette)