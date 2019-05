Wenn die Etzella im Barragespiel antreten muss, würde dieses bereits am 23. Mai ausgetragen werden. Die Ettelbrücker treten am 26. Mai im Pokalfinale an.

Barragespiel könnte am 23. Mai stattfinden

Bob HEMMEN

Statt am 24. Mai könnte das Barragespiel zwischen dem Drittletzten der BGL Ligue und dem Dritten der Ehrenpromotion bereits am 23. Mai ausgetragen werden.



Die FLF teilte am Dienstag mit, dass diese Maßnahme getroffen wird, wenn Etzella in der Relegation antreten muss. Die Ettelbrücker treten am 26. Mai im Endspiel der Coupe de Luxembourg gegen F91 an.

Derzeit belegt Etzella Platz elf und Hostert den Barrageplatz.

