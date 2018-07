Andy Schleck steigt zwar nicht mehr aufs Rad, doch der Ex-Profi ist in diesem Jahr trotzdem Teil der Tour de France. Den Sprung aufs Podium traut er Bob Jungels noch nicht zu.

"Bardet kann diesmal gewinnen"

Joe GEIMER Andy Schleck steigt zwar nicht mehr aufs Rad, doch der Ex-Profi ist in diesem Jahr trotzdem Teil der Tour de France. Den Sprung aufs Podium traut er Bob Jungels noch nicht zu.

Andy Schleck hat seine aktive Radsportkarriere längst beendet. Dennoch gehört er zum Tourtross der 105. Tour de France. Der 33-Jährige ist im Auftrag des tschechischen Autoherstellers Skoda dabei. Er trägt die Farben des Sponsors, ist Markenbotschafter und betreut die Kunden. Seine Kappe als Präsident der SkodaTour de Luxembourg setzt er ebenfalls auf.



Andy Schleck, die Marke Skoda hat Sie während der Tour de France engagiert. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?



Das Ganze nahm im vergangenen Jahr in China seinen Lauf. Ich war im Auftrag der ASO (Amaury Sport Organisation) bei einem Event in Shanghai, bei dem Skoda der Hauptsponsor war. Wir führten Gespräche und waren uns recht schnell einig, dass wir bei der Tour de France zusammenarbeiten sollten.



Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?



Ich bin als Markenbotschafter der Automarke dabei, eine Rolle die ich auch in den kommenden Jahren ausüben werde. Gleichzeitig haben wir eine Partnerschaft in Luxemburg abgeschlossen. Dort bin ich ebenfalls als Botschafter für Skoda tätig. Zudem gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Losch Luxembourg und meinem Fahrradgeschäft Andy Schleck Cycles.



Sind Sie während drei Wochen in Frankreich vor Ort?



Wir haben ausgemacht, dass ich nicht während der ganzen Tour anwesend bin, sondern zwischendurch während fünf Tagen in Luxemburg bin. Ich werde 16 Tage bei der Frankreich-Rundfahrt sein, das reicht auch aus. Schließlich habe ich auch noch einen „richtigen“ Beruf in Luxemburg. Wenn ich mich im Laden und bei der Familie länger nicht blicken lasse, gibt es Probleme (lacht). Aber meine Frau Jil hat mich zum Glück als Radprofi kennengelernt. Sie ist es also gewohnt, dass ich im Juli länger nicht anwesend bin.



Einige der Gäste haben keinen blassen Schimmer vom Radsport, andere kennen sich aus.

Wie kann man sich Ihren Tagesablauf bei der Tour vorstellen?



Ich bin für die Gäste und VIPs verantwortlich. Diese kommen beispielsweise aus Australien, China und Neuseeland. Ich kann den Joker der Mehrsprachigkeit ausspielen. Ich versuche ihnen den Radsport schmackhaft zu machen und die Feinheiten der Frankreich-Rundfahrt zu erklären. Einige der Gäste haben keinen blassen Schimmer vom Radsport, andere kennen sich aus. Wir fahren auch gemeinsam am frühen Morgen gegen 7 Uhr jeweils ein bisschen Fahrrad. Das gehört einfach zu dem Gesamtpaket, das wir den Fans als Marke Skoda anbieten.



Wie gefällt Ihnen der Blick hinter die Kulissen der Tour de France?



Das Erste was auffällt, ist die Größe. Als Fahrer und Teilnehmer am Rennen ist dieses ganze Ausmaß nicht ersichtlich. In den Tagen vor dem Start organisiert man die Trainings dort, wo man möglichst wenigen Menschen begegnet. Befindet man sich in einer Kapitänsrolle, kann man es sich nicht erlauben, vor den Etappen im Village Départ herumzuturnen. Stattdessen hat Ruhe oberste Priorität. Man bleibt so lange wie nur möglich im Teambus sitzen, um auch ja keine Körner zu vergeuden. Diese Abschottung führt dazu, dass der Überblick etwas verloren geht. Jetzt sehe ich, wie viel Geld die Sponsoren in die Hand nehmen, um hier dabei zu sein. Bei Skoda kümmern sich 36 Personen um 30 Gäste. Es wird eine Menge Aufwand betrieben.



Viele Ex-Profis tummeln sich bei der Tour de France herum. Gefällt es Ihnen Ex-Kollegen zu treffen?



Das Erste, was auffällt: Sie sind alle ein wenig dicker geworden (lacht). Aber ja, es ist schön ein bisschen zu plaudern. Für viele ist der Übergang vom Profisportler ins normale Leben nicht einfach. Sie finden sich nicht zurecht. Bei anderen geht dies reibungslos. Es ist interessant zu hören, was die Ex-Kollegen so treiben. Wir sind uns alle einig: Wir sind froh, nicht mehr selber wettkampftechnisch in die Pedale treten zu müssen.



Für den Luxemburger Meister Bob Jungels ist das Podium bei der Tour de France laut Andy Schleck noch außer Reichweite. Foto: Serge Waldbillig

Kommen wir zu Bob Jungels. Wie stark ist er in Ihren Augen?



Bob ist in Form und die Mannschaft ist um ihn herum aufgebaut worden. Vieles hängt davon ab, wie die ersten neun Tage verlaufen. Seine Kollegen müssen ihn gut an allen Gefahren vorbeilotsen. In den Bergen ist es nicht an den Quick-Step-Fahrern, die Kontrolle zu übernehmen. Bob kann sich in Lauerstellung begeben und muss „nur“ folgen. Wenn es für Bob gut läuft, kann er Sechster oder Siebter werden. Wenn es außergewöhnlich gut läuft, reicht es vielleicht zu Platz fünf. Das Podium ist allerdings aktuell noch außer Reichweite. Wenn er in den Top Ten landet, muss er zufrieden sein.



Kann es Jungels in Zukunft auf das Podium schaffen?



Ein Platz auf dem Podest ist nur sehr schwer zu holen. Es ist keine einfache Mission. Bob ist kein reiner Kletterer. Ja er ist sehr schlank, dennoch schleppt er einfach wegen seiner Statur drei, vier Kilogramm mehr mit sich herum, als Nairo Quintana oder Romain Bardet. Und auf die gedrückten Watt pro Kilogramm kommt es letztendlich an. Bob hat da einfach einen Nachteil. Er hat sich anders entwickelt, als ich es gedacht hätte. Er ist zu einem Fahrer geworden, der eine Rolle bei den dreiwöchigen Rundfahrten spielen kann. Zudem arbeitet er stets hart.



Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Christopher Froome am Start ist?



Der Freispruch, und somit die Entscheidung, dass er starten darf, ist für den Laien nur schwierig zu verstehen. Ich stelle fest, dass er sich gegen den Tatbestand des Dopings verteidigt hat, so wie es sein gutes Recht ist. Letztendlich wurde er nicht schuldig gesprochen, also kann er bei der Frankreich-Rundfahrt starten. So einfach ist es. Wir sollten das Thema ruhen lassen und uns auf das Sportliche konzentrieren. Er hat dieselben Rechte wie die anderen Teilnehmer. Aber noch einmal. Der Fall ist komplex, undurchsichtig und nur schwer verständlich.



Sie kennen die Tour de France aus dem Effeff. Wie gefällt Ihnen die Streckenführung dieses Jahres?



Ich habe Christian Prudhomme am vergangenen Freitag getroffen, und ihm für den Parcours gratuliert. Wer gewinnen will, muss ein kompletter Fahrer sein. Nur Allrounder haben eine Chance. Besonders die kurzen 65 km in den Pyrenäen begeistern mich. Ich finde das eine sehr spektakuläre Idee. Der Sieger muss im Flachen auf eine starke Mannschaft vertrauen können, er muss über die Pavés kommen, sich in den Bergen in Szene setzen und auch ein mehr als ordentlicher Zeitfahrer sein. Diese Mischung gefällt mir.



"Chris Froome hat unter der Salbutamolaffäre gelitten", so Andy Schleck. Foto: Serge Waldbillig

Wird Froome zum fünften Mal gewinnen?



Froome ist für mich nicht die Nummer eins. Ich denke, er hat mental unter der ganzen Salbutamolaffäre gelitten. Im Giro konnte er das ganze Drumherum zwar ausblenden, doch die Tour bleibt die Tour. Ich glaube auch, dass er die Anstrengungen des Giro in der letzten Tourwoche spüren wird. Romain Bardet kann es in diesem Jahr schaffen. Er hat sich jedes Jahr gesteigert und möchte diesen Trend fortsetzen. Vincenzo Nibali hat sich etwas versteckt. Ich bin davon überzeugt, dass er sich in sehr guter Form befindet. Adam Yates wird stark sein, genau wie auch die Movistar-Fahrer Nairo Quintana und Alejandro Valverde. Mein Gefühl sagt mir, dass Letzterer eine interessante Rolle spielen wird.



Sie sind auch der Vorsitzende der Luxemburg-Rundfahrt. Nutzen Sie die Tour de France, um Kontakte zu knüpfen?



Ja, das mache ich. Wir wollen 2019 wieder WorldTour-Teams am Start haben und ein interessantes Plateau auf die Beine stellen. Ich erinnere alle Teams daran, wie schön unsere Rundfahrt ist und rühre also die Werbetrommel. Ob sich dies letztendlich auszahlt, werden wir sehen. Ich wäre jedenfalls dumm, wenn ich mich hier nicht mit den Teamchefs und Verantwortlichen unterhalten würde. Das kann sicher nichts schaden.⋌jg