Bange Ungewissheit in Steinsel und Weiler-la-Tour

Der FC Alisontia und der FC Yellow Boys spielen erstmals in der Fußball-Ehrenpromotion. Im Hinblick auf ihre Zukunft stellen sich beide Clubs viele Fragen.

Die Freude über die erste Saison in der Ehrenpromotion war sowohl in Steinsel als auch in Weiler-la-Tour riesengroß. Doch diese erlitt einen abrupten Dämpfer, denn momentan ruht der Ball aufgrund der Corona-Pandemie. Wie es weitergeht, weiß niemand. Und diese Ungewissheit macht auch den beiden Zweitliga-Neulingen zu schaffen.

Elf Spieltage bleiben noch in der Ehrenpromotion zu absolvieren ...