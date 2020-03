Badminton: Kampf um Kompromisse

Mehr als zwölf Kaderspieler haben die Feluba in den vergangenen drei Jahren verlassen. Der Streit um Sportdirektor Frédéric Mawet entzweit den Verband.

Es ist keine gewöhnliche Generalversammlung, die am Freitagabend um 19 Uhr in der Maison des Sports in Strassen stattfindet. Wenn sich die Mitglieder der Fédération luxembourgeoise de badminton (Feluba) treffen, um einen neuen Vorstand zu wählen, geht es um nichts Geringeres als die künftige Ausrichtung des Verbands.

Der große Streitpunkt, der dazu führte, dass sich in den vergangenen Jahren innerhalb der Feluba zwei Lager gebildet haben, ist die Arbeit von Sportdirektor Frédéric Mawet ...