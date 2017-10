(jot) - Beim Tennisturnier in Kockelscheuer ist immer viel Prominenz vor Ort. Am Samstag tauchte Spielerin Ajla Tomljanovic in Begleitung von Freund Nick Kyrgios auf. Der Australier ist als "Bad Boy" auf der ATP-Tour bekannt. Ob Beleidigungen oder Aufgaben wegen fehlender Motivation: Er lässt keinen Skandal aus.

Am Samstag versuchte sich der 22-Jährige am Golfspielen neben dem CK Sportcenter. Und dies mit mäßigem Talent. Er tankte allerdings auch etwas Energie in den Wäldern von Kockelscheuer, wie sein Post auf Instagram beweist.