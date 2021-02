Der HB Esch schließt die Hinrunde auf Platz eins ab und geht nach Halbierung der Punkte mit einem Vorsprung von zwei Zählern auf die Red Boys ins Titelrennen.

Axa League: HB Esch geht als Leader in die Titelrunde

Im Spitzenspiel des neunten Spieltages in der höchsten Handball-Spielklasse setzte sich Esch auswärts mit 30:23 in Niederkorn gegen die Red Boys durch. Am Anfang der Partie suchten beide Mannschaften nach der langen Spielpause eindeutig nach dem Rhythmus und so prägten Ungenauigkeiten das Geschehen.

Langsam aber sicher fanden die Gäste besser zu ihrem Spiel und setzten sich langsam ab. Nach 16 Minuten führte der Meister bereits mit 9:4 und überzeugte vor allem in der Deckung. Hier taten sich die Red Boys extrem schwer erfolgreiche Würfe zu kreieren.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte fanden die Differdinger besser in die Begegnung, doch nachdem man auf zwei Einheiten verkürzen konnte, legte Esch vor der Pause nochmals mit zwei Toren nach und nahm einen Vier-Tore-Vorsprung in die Kabinen (11:15).

Offenbarungseid nach der Pause

Wer in der zweiten Hälfte noch auf ein wenig Spannung hoffte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Der HB Esch kam wie ein Schnellzug aus den Kabinen und erzielte binnen fünf Minuten gleich vier Treffer (11:19). Die Gastgeber wurden nach dem Seitenwechsel regelrecht auseinander genommen.

Im Angriff scheiterte man immer wieder an Boukovinas und es wurden sich zahlreiche Ballverluste geleistet. In der Deckung bekam man die Escher Angriffslawine nicht in den Griff und auf der Bank reagierte Trainer Sylvain Brosse erst in der 47.‘ beim Stand von 14:25 mit der ersten Auszeit, als die Partie bereits längst entschieden war.

Der HB Käerjeng festigte seinen dritten Rang durch einen klaren 35:20-Sieg in Schifflingen.



