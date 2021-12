Im Viertelfinale des Basketball-Pokals lag Arantia zur Halbzeit mit 14 Punkten zurück, ehe Mondorf am Ende die Luft ausging.

Avanti Mondorf verpasst knapp die Überraschung

André KLEIN

Zweitligist Avanti Mondorf trat am Mittwoch im Viertelfinale des Basketball-Pokals vor heimischer Kulisse gegen Arantia an. Die Gastgeber gingen mit einem zuvor festgelegten Zehn-Punkte-Vorsprung in die Begegnung und schafften es sogar mit einer 47:33-Führung in die Pause zu gehen.

Im dritten Viertel konnte der Erstligist dann aber 21 Punkte aufholen und siegte am Ende knapp mit 83:78, obwohl Mondorf drei von vier Vierteln für sich entscheiden konnte.

Beste Werfer bei den Mondorfern waren Khalil Small und John Ross mit jeweils 26 beziehungsweise 21 Punkten. Bei Arantia erzielten mit Tyrell Sturdivant (27 P.), Duane Johnson (21 P.) und Derek Wilson (20 P.) gleich drei Spieler 20 Punkte oder mehr.

Tyrell Sturdivant (l.) erzielte die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 27 an der Zahl. Foto: Christian Kemp

In der zweiten Partie des Abends trennten sich Basket Esch und Résidence 75:67 voneinander. Am Donnerstag treffen dann noch Etzella auf Contern und Telstar auf Sparta. Die Halbfinals werden im Februar ausgetragen.

