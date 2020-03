"Autorität übe ich nicht mit der Pfeife aus"

Mehr als 800 Handballspiele hat Kay Holm als Schiedsrichter geleitet. Im Interview spricht der 51-Jährige über Kommunikation und das Verständnis der Regeln.

Kay Holm hat in seinem Leben sehr viele Handballspiele gesehen: Der 51-jährige Deutsche leitete mehr als 800 Begegnungen, davon 350 Partien in der 1. Bundesliga. In der Woche des Final Four war Holm in Luxemburg, um die einheimischen Delegierten und Schiedsrichter weiter zu bilden.

Das "Luxemburger Wort" sprach mit dem ehemaligen Schiedsrichter über ...

... seine Anfänge als Schiedsrichter

Als Kind habe ich in Hamburg Handball gespielt ...