Tipps der Redaktion fürs Wochenende

Auftakt der Straßensaison im Radsport und ein Fußball-Highlight

Daniel KOLBUSCH Fußball, Basketball, Tischtennis, Volleyball, Radsport und Leichtathletik: Am Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Neben dem EM-Qualifikationsspiel im Fußball zwischen Luxemburg und Portugal starten die Play-offs im Basketball. Im Tischtennis stehen die Einzelmeisterschaften auf dem Programm. Im Volleyball werden die Pokalsieger gekürt. In Bech beginnt am Sonntag die Straßensaison im Radsport.

Duell in der EM-Qualifikation mit Portugal

Das Highlight dieses Wochenendes steht ohne Zweifel am Sonntag um 20.45 Uhr im Stade de Luxembourg an, wenn die FLF-Auswahl auf das portugiesische Starensemble trifft. Nach dem gelungenen Auftakt mit dem torlosen Unentschieden in der Slowakei kann das Team von Nationaltrainer Luc Holtz mit Selbstvertrauen ins erste Heimspiel der EM-Qualifikation gehen.

Auftakt der Play-offs in der LBBL

In der höchsten Basketball-Liga stehen am Samstag und Sonntag die ersten Viertelfinalspiele auf dem Programm. Amicale, das die Normalrunde als Führender abschloss, startet als Favorit in sein Best-of-three-Duell mit dem Tabellenachten aus Contern.

Einzelmeisterschaften in der Coque

Auch in diesem Jahr zählt Titelverteidigerin Sarah De Nutte wieder zu den Favoritinnen. Foto: Stéphane Guillaume

Im Tischtennis werden am Wochenende in der Coque die nationalen Titelträger im Einzel und Doppel gesucht. Die Einzel-Endspiele der Männer und Frauen werden am Sonntag um 18 Uhr ausgetragen. Die Gewinner des Jahres 2022, Sarah De Nutte und Eric Glod, gehören auch diesmal zum Favoritenkreis.

Pokal-Endspiele im Volleyball

Am Samstag stehen in der Walferdinger Sporthalle „Prince Henri“ die Pokalfinals im Volleyball auf dem Programm. Das Finale der Frauen, in dem sich im Nachbarschafts-Duell Mamer und Bartringen gegenüberstehen, beginnt um 18.30 Uhr. Die Männer, bei denen die Finalteilnehmer am Freitagabend ermittelt werden, spielen zwei Stunden später.

GP Ostmanufaktur in Bech

In Bech findet am Sonntag der Auftakt der Straßensaison im Radsport statt. Das Rennen der Elite, das über 111,6 km gehen wird, beginnt um 14.30 Uhr.

Nordstadsemi in Diekirch

Am Sonntag wird der Nordstadsemi in Diekirch seine Anziehungskraft bei den Läufern und Läuferinnen nicht verfehlen. Das 21-Kilometer-Rennen startet um 11 Uhr im Stade Municipal.

