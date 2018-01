(dpa) - Die Belgierin Elise Mertens (Weltranglistenposition: 37) ist als erste Tennisspielerin in das Halbfinale der Australian Open eingezogen. Die 22-Jährige gewann gegen die Weltranglistenvierte Elina Svitolina aus der Ukraine in 73 Minuten überraschend deutlich 6:4, 6:0. Mertens stand erstmals in Melbourne im Hauptfeld und erreichte ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft die Weltranglisten-37. auf die frühere Nummer eins Caroline Wozniacki (2) aus Dänemark oder die Spanierin Carla Suarez Navarro (39).

Mertens ist die erste belgische Viertelfinalistin bei den Australian Open seit Kim Clijsters im Jahr 2012. Zu Beginn der Saison holte Mertens den Titel beim WTA-Turnier in Hobart. Ihre einzige Niederlage in diesem Jahr kassierte sie beim Hopman-Cup in Perth gegen Angelique Kerber (D).

Edmund sehr souverän



Bei den Männern heißt der erste Halbfinalist Kyle Edmund. Der 23-jährige Brite ließ sich im Viertelfinale auch nicht von Grigor Dimitrov (BUL/3) bremsen. Der Weltranglisten-49. benötigte 2.49' um sich in vier Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:3 und 6:4 gegen seinen bulgarischen Rivalen zu behaupten.



Edmund steht zum ersten Mal überhaupt im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft der 1,88 m große und sehr aufschlagstarke Brite auf den Gewinner des Duells zwischen Rafael Nadal (E/1) und Marin Cilic (CRO/6).