Australian Open: Thiem bezwingt Nadal

Der Österreicher Dominic Thiem steht nach einem packenden Duell gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal im Halbfinale der Australian Open.

(sid) - Dominic Thiem steht im Halbfinale der Australian Open. Der 26 Jahre alte Österreicher bezwang am Mittwoch in Melbourne in einem packenden und verbissen geführten Match den Weltranglistenersten und Vorjahresfinalisten Rafael Nadal (E). Thiem, Nummer fünf der Weltrangliste, gewann nach vier Stunden und zehn Minuten 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).

Für Thiem, der sich in der vergangenen Woche nach nur wenigen Tagen Zusammenarbeit von Coach Thomas Muster getrennt hatte, ist es die fünfte Halbfinalteilnahme bei einem Grand Slam. Bisher war er nur bei den French Open in Paris in die Runde der letzten Vier eingezogen, dies gelang ihm in den vergangenen vier Jahren.

2018 und 2019 stand er danach jeweils im Endspiel, verlor aber beide Male gegen Nadal. Sein Sieg am Mittwoch ist der erste im sechsten Grand-Slam-Duell mit dem Mallorquiner, der in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break nicht nutzen konnte.

Thiem ist am Freitag Gegner von Alexander Zverev (D) im Halbfinale. Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (CH) und Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic (SER).