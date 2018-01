(jot) - Es sollte nicht sein: Gilles Muller ist nach aufopferungsvollem Kampf in der dritten Runde der Australian Open ausgeschieden. Der Spanier Pablo Carreno Busta setzte sich in der Margaret-Court-Arena in vier Sätzen bei 40 Grad Celsius durch. Luxemburgs Sportler des Jahres unterlag in knapp dreieinhalb Stunden mit 6:7 (4:7), 6:4, 5:7, 5:7.



Im ersten Durchgang konnte sich lediglich "Mulles" (Weltranglistenposition: 28) bei gegnerischem Service eine Breakchance herausspielen. Er konnte diese allerdings nicht verwerten. So ging es in den Tiebreak, in dem Carreno Busta (11) stärker war und diesen mit 7:4 gewann. Nach 57 Minuten war der erste Satz vorbei.



Carreno Busta war zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht auf der Höhe. Muller konnte sich direkt zwei Breakchancen herausspielen. Er verwertete die zweite zum 1:0. Im Anschluss daran ließ der Luxemburger Sportler des Jahres nichts mehr anbrennen und gestattete seinem Kontrahenten keine einzige Breakchance zu. Der zweite Satz dauerte 34 Minuten und ging mit 6:4 an Muller.

Effizienter Carreno Busta



Zu Beginn des dritten Durchgangs bot sich Muller direkt wieder ein Breakchance. Carreno Busta wehrte diese allerdings ab. Im Anschluss daran deutete erneut viel auf einen Tiebreak hin. Doch beim Stand von 5:6 aus seiner Sicht, verlor Muller plötzlich den Faden. Der 34-jährige Linkshänder führte bereits mit 40:15, ehe er ein paar falsche Entscheidungen traf. Carreno Busta tankte Selbstvertrauen und zeigte einige herausragende Schläge. Nach einem Doppelfehler von Muller bot sich dem Weltranglistenelften ein Satzball, den er in Klassemanier prompt zum 7:5 nutzte.

In den Pausen versuchten die Spieler alles, um sich abzukühlen.

Foto: AFP

Muller musste sich jetzt erneut in die Begegnung zurückkämpfen. Das Szenario des dritten Durchgangs sollte sich allerdings im vierten wiederholen. Beim Stand von 5:6 stand Muller erneut bei eigenem Aufschlag unter Druck. Carreno Busta erspielte sich einen ersten Matchball, den Muller mit einem Schmetterball auf die Linie noch abwehren konnte. Der zweite Matchball war dann allerdings der richtige für den Spanier. Nach drei Stunden und 24 Minuten war die Begegnung beendet.



Leistungssteigerung trotz Niederlage



Muller hatte deutlich stärker als bei seinen Siegen in den beiden ersten Runden gegen Federico Delbonis (ARG/67) und Malek Jaziri (TUN/100) agiert. Letztlich fehlten allerdings Kleinigkeiten, um den äußerst konstant agierenden Carreno Busta zu bezwingen. Am Aufschlag lag es jedenfalls nicht: Mulles schlug 40 Asse. Die Gesamtpunktzahl zeigt, wie eng es war. Muller sicherte sich 136, Carreno Busta 144 Punkte.



"Habe keine schlechte Leistung gezeigt"



"Es ist schade, dass ich mich nicht belohnt habe. Ich habe keine schlechte Leistung gezeigt. Im ersten Durchgang habe ich den Tiebreak etwas in den Sand gesetzt. Ich hatte mir zuvor mehr Gelegenheiten herausgespielt. Ich bin gut in den zweiten Durchgang gestartet und konnte diesen auch gewinnen. Auch im dritten Durchgang bot sich mir wieder eine Breakchance. Gegen Ende des dritten Satz begann ich dann die Hitze so richtig zu spüren. Ich hatte die lange Begegnung aus der zweiten Runde in den Knochen. Ich habe allerdings auf die Zähne gebissen und habe auch gut aufgeschlagen. Es hat nicht viel gefehlt, um noch zwei Mal in den Tiebreak zu kommen. Dort wäre alles möglich gewesen", erklärte Muller.



Er hob auch die starke Leistung von Carreno Busta hervor. "Ich habe gegen einen Gegner gespielt, der bislang sehr stark bei diesem Turnier agiert hat. Er kommt gut auf Hartplatz zurecht. Wenn ich jede Begegnung so wie heute bestreite, dann habe ich gute Chancen, eine gute Saison zu absolvieren."

Muller wird nun schnellstmöglich zu seiner Familie nach Luxemburg zurückkehren. Vom 5. Februar an wird er beim Hallenturnier in Sofia aufschlagen.