(jot/dat) - Gilles Muller hat die erste Runde bei den Australian Open überstanden. Der Linkshänder (Weltranglistenposition: 28) bezwang den Argentinier Federico Delbonis (67) mit 7:5, 6:4, 6:3. Nach zweieinhalb Stunden war die Begegnung beendet.

"Mulles" war in den entscheidenden Momenten hellwach. Im ersten und zweiten Durchgang gelang ihm das Break jeweils zum Satzgewinn, im dritten zum 5:3.

"Ich habe solide und konzentriert aufgespielt. Dieser Erfolg ist gut fürs Selbstbewusstsein, nachdem die ersten Wochen der Saison schwierig waren", erklärte Muller nach dem dritten Erfolg im dritten Duell mit dem Argentinier. "Ich will den Moment nun genießen und noch nicht an die zweite Runde denken."



Nun wartet Jaziri



In der zweiten Runde geht es gegen Malek Jaziri (TUN/100), der den Qualifikanten Salvatore Caruso (I/206) in fünf Sätzen bezwang und dabei einen Zwei-Satz-Rückstand aufholte. Jaziri liegt Muller: In den beiden bisherigen Duellen auf der ATP-Tour setzte sich der Luxemburger souverän durch. 2015 in Washington und 2016 in Sofia unterlag Jaziri jeweils in zwei Sätzen.