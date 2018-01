(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) steht nach einer dramatischen Begegnung in der dritten Runde der Australian Open. In der zweiten Runde bezwang der 34-jährige Linkshänder den Tunesier Malek Jaziri (100) mit 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. 6:2.



In den beiden ersten Durchgängen schlug "Mulles" zur richtigen Zeit zu. Ihm gelang jeweils ein Break zum 7:5 bzw. 6:4. Zuvor war es keinem Spieler gelungen, seinem Kontrahenten den Aufschlag abzunehmen.

Aufholjagd von Jaziri



Danach startete Jaziri jedoch eine kaum noch für möglich gehaltene Aufholjagd: Nachdem keinem der beiden Kontrahenten ein Break im dritten Durchgang gelungen war, ging es in den Tiebreak. Diesen sicherte sich der Tunesier nach einem schönen Passierschlag mit 7:5.

Muller wäre um ein Haar perfekt in den vierten Satz gestartet, er konnte jedoch drei Breakbälle nicht nutzen. Jaziri ging mit 1:0 in Führung, ehe er dem Luxemburger einen weiteren Dämpfer verpasste. Er nahm Muller den Aufschlag zum 2:0 ab. In der Folge ließ er nichts mehr anbrennen und holte sich den Satz mit 6:3.

Nach drei Stunden und elf Minuten war wieder alles ausgeglichen in den Sätzen.

Wilder fünfter Durchgang



Im fünften Durchgang ging es dann wild hin und her. Jaziri ging mit einem Break zum 1:0 in Führung, Muller glich mit einem Rebreak zum 1:1 aus. Nachdem der Luxemburger Sportler des Jahres seinem Kontrahenten den Aufschlag ein weiteres Mal abgenommen hatte, stand es plötzlich 3:1. Jaziri gibt jedoch nicht auf, vergab allerdings fünf Breakchancen zum möglichen 2:4. In der Folge spielte Muller es souverän herunter und nutzte bei gegnerischem Service seinen vierten Matchball zum 6:2. Nach vier Stunden und zwei Minuten war die Begegnung beendet.



Muller hatte es unnötig spannend gemacht, nachdem er in den ersten beiden Sätzen noch deutlich stärker als in seiner Erstrundenbegegnung gegen Federico Delbonis (ARG/67) agiert hatte. Er bewies allerdings Moral und ließ sich von Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen.



"Ich habe in den ersten drei Durchgängen eine korrekte Leistung abgeliefert. Im Tiebreak lief es nicht mehr gut. Im vierten Satz gefiel mir mein Auftritt dann nicht mehr. Positiv war allerdings meine Reaktion im fünften Satz. Nach meiner langen Verletzungspause fühle ich mich manchmal auf dem Platz verloren und weiß nicht, was ich machen soll. Angesichts dessen ist es positiv, dass ich nun in der dritten Runde stehe", so Muller in einer ersten Reaktion.

Malek Jaziri zeigte ein großes Kämpferherz.

Foto: AFP

Es war Mullers dritter Erfolg im dritten Vergleich mit Jaziri auf der ATP-Tour. In der dritten Runde geht es nun gegen den spanischen Weltranglistenelften Pablo Carreno-Busta. Auch auf diesen Kontrahenten traf Muller bereits drei Mal auf der ATP-Tour. Er unterlag zwei Mal auf Sand, konnte sich jedoch vor drei Jahren in der ersten Runde der Australian Open durchsetzen.