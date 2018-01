(jot) - Gilles Muller wird seine Zweitrundenbegegnung gegen den Tunesier Malek Jaziri (Weltranglistenposition: 100) in der Nacht zu Mittwoch Luxemburger Zeit bestreiten. Los geht es um 1 Uhr.



Die Bilanz spricht für "Mulles": Die beiden bisherigen Duelle auf der ATP-Tour entschied der Linkshänder klar für sich. 2015 in Washington und 2016 in Sofia unterlag Jaziri jeweils in zwei Sätzen.