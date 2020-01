In der Doppelkonkurrenz hat Mandy Minella an der Seite von Anett Kontaveit den Sprung in die zweite Runde geschafft.

Australian Open: Minella darf jubeln

Joe GEIMER In der Doppelkonkurrenz hat Mandy Minella an der Seite von Anett Kontaveit den Sprung in die zweite Runde geschafft.

Im Einzel verpasste Mandy Minella (Weltranglistenposition: 140) das Hauptfeld bei ihrem vermutlich letzten Auftritt bei den Australian Open bekanntlich. Die Luxemburgerin verlor in der zweiten Runde der Qualifikation mit 2:6 und 3:6 gegen Johanna Larsson (S/213).



Minella: "Es war nicht mein bester Tag" Mandy Minella ist bei den Australian Open in Melbourne in der zweiten Runde der Qualifikation gescheitert.

Im Doppel läuft es besser für die 34-Jährige. Die Escherin durfte nämlich den Einzug in die zweite Runde des Hauptfeldes bejubeln. An der Seite der Estin Anett Kontaveit besiegte Minella die Paarung Anna Blinkova/Yafan Wang (RUS/CHN) recht deutlich.

Nach 1.12' war die Begegnung auf Court 13 beim Stand von 7:5, 6:0 zugunsten von Minella und Kontaveit entschieden. Bis zum Stand von 5:5 im ersten Satz agierten die beiden Paarungen auf Augenhöhe und es gab je zwei Breaks. Fortan waren Minella und Kontaveit allerdings das bessere Doppel. Sie sicherten sich gleich acht Spielgewinne in Serie und verwandelten sechs von sieben Breakchancen. Insgesamt machte Minella mit ihrer Partnerin 19 Punkte mehr als die Gegnerinnen. Am Einzug in Runde zwei gab es nichts mehr zu rütteln.

Australien: Minella sorgt sich um Kinder Mandy Minella startet voraussichtlich am Mittwoch in die Qualifikation der Australian Open. Die schlechte Luftqualität macht den Tennisprofis aktuell jedoch zu schaffen. Minella ist wütend.

Dort wartet ein härterer Brocken: Veronika Kudermetova (RUS) und Alison Riske (USA) sind an Nummer 13 gesetzt. Vor allem die 22-jährige Russin gilt als gute Doppelspielerin. Sie ist die aktuelle Nummer 23 der Welt. Riske spielt ihrerseits derzeit auf sehr hohem Niveau. Die 29-Jährige hat im Einzel den Sprung ins Achtelfinale geschafft.