Australian Open: Keine Barty-Party

Überraschung in Melbourne: Die große australische Hoffnung Ashleigh Barty ist schon im Viertelfinale ausgeschieden. Die Rückkehr der Zuschauer am Donnerstag wird dadurch getrübt.

(sid) - Partycrasherin Karolina Muchova (Weltranglistenposition: 27) packte sich nach ihrem Coup in der brütenden Hitze völlig entkräftet einen Eisbeutel auf den Kopf, Ashleigh Barty stapfte einfach nur frustriert aus der Rod Laver Arena.

Durch das überraschende Viertelfinal-Aus der Weltranglistenersten wird die Rückkehr der Tennisfans bei den Australian Open einen großen Makel haben: Den so ersehnten ersten Heimsieg nach über 42 Jahren werden sie nicht bejubeln können.

Trotz eines furiosen Starts musste sich der australische Publikumsliebling der Tschechin Muchova 6:1, 3:6, 2:6 geschlagen geben. „Es ist natürlich herzzerreißend“, sagte Barty, die doch eigentlich als erste Australierin seit Christine O'Neil 1978 beim Heim-Grand-Slam triumphieren wollte.

In zu tiefe Frustration wollte sie aber nicht verfallen. „Die Sonne wird auch morgen wieder aufgehen“, sagte die 24-Jährige, die die Nummer eins der Welt bleiben wird: „Es war einfach nicht mein Tag.“

Karolina Muchova kämpft mit der Hitze. Foto: AFP

Und so sehen die Zuschauer, die nach dem Ende des fünftägigen Corona-Lockdowns am Donnerstag wieder in den Melbourne Park zurückkehren, wie Überraschungsfrau Muchova gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady (24) um den Einzug ins Finale kämpft.

Ungläubig schüttelte die Tschechin nach ihrem Erfolg gegen die große Favoritin Barty immer wieder den Kopf - die Hitze hatte der Nummer 27 der Welt so sehr zu schaffen gemacht, dass ein Sieg eigentlich schon unmöglich schien.

Mir war schwindlig, ich wäre fast ohnmächtig geworden. Karolina Muchova

"In meinem Kopf drehte sich alles", erzählte Muchova: "Mir war schwindlig, ich wäre fast ohnmächtig geworden." Während eines medizinischen Timeouts Anfang des zweiten Satzes ließ sie sich in den Katakomben der Arena von einem Arzt mit Eis kühlen - danach kehrte sie wie ausgetauscht auf den Court zurück und zog erstmals in ein Grand-Slam-Halbfinale ein.

Jennifer Brady steht im Halbfinale. Foto: AFP

Auch ihre Gegnerin Brady hätten dort vor dem Turnier nur wenige erwartet. Die US-Amerikanerin gehörte zu den über 70 Profis, die im Vorfeld der Australian Open wegen Corona-Fällen auf ihren Flügen 14 Tage in strikter Quarantäne verbringen mussten. Dennoch bezwang sie ihre Landsfrau Jessica Pegula (61) 4:6, 6:2, 6:1 und erreichte zum zweiten Mal nach den US Open 2020 ein Major-Halbfinale.

„Ich hoffe, das wird zur Gewohnheit“, scherzte Brady, „und hoffentlich wird es eine neue Gewohnheit, dass ich es mal ins Finale schaffe.“ Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA/11) und US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka (JPN/3).

Furioser Medvedev im Halbfinale

In der Männerkonkurrenz ist der Russe Daniil Medvedev weiterhin nicht zu bremsen. Der Weltranglistenvierte ließ am Mittwoch im Viertelfinale seinem Landsmann Andrey Rublev (8) beim 7:5, 6:3, 6:2 keine Chance und steht zum dritten Mal in seiner Karriere unter den besten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier. Rublev schien dabei auch die Hitze in Melbourne Probleme zu bereiten.

Daniil Medvedev ist in beeindruckender Form. Foto: AFP

Medvedev reitet durch seinen vierten Sieg im vierten Tour-Duell mit Rublev hingegen weiter die Erfolgswelle. Es war sein 19. Sieg in Serie, elf Mal gewann er dabei gegen Top-Ten-Spieler. Seine bis dato letzte Niederlage musste der 25-Jährige Ende Oktober einstecken - danach folgten die Titel beim Masters in Paris, bei den ATP-Finals in London und mit der russischen Mannschaft beim ATP-Cup in Melbourne.

Im Halbfinale bekommt es Medvedev mit Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (E/2) oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas (6) zu tun. Medvedevs bislang größter Erfolg auf Major-Ebene war das Finale der US Open 2019, das er knapp in fünf Sätzen gegen Nadal verlor.

