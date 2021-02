Novak Djokovic hat es wieder getan. In Melbourne steht der Serbe nach einem starken Halbfinal-Auftritt erneut im Finale.

Australian Open: Djokovic zum neunten Mal im Endspiel

(dpa) - Novak Djokovic (SER/Weltranglistenposition: 1) hat das Tennis-Märchen von Qualifikant Aslan Karatsev (RUS/114) souverän beendet und kann seine besondere Australian-Open-Geschichte mit dem neunten Titel krönen. Der Vorjahressieger aus Serbien ließ seinem Halbfinal-Kontrahenten in Melbourne mit dem 6:3, 6:4, 6:2 keine Chance und zog als erster Spieler bei den Männern ins Endspiel ein.



Dort trifft Djokovic am Sonntag auf den russischen Grand-Slam-Titelanwärter Daniil Medvedev (4) oder den griechischen Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas, die am Freitag (9.30 Uhr Luxemburger Zeit) gegeneinander spielen. Djokovic will mit seinem 18. Grand-Slam-Titel den Rückstand auf den Schweizer Roger Federer und Rafael Nadal aus Spanien (je 20) verkürzen.

Gegen Karatsev hatte der Branchenführende deutlich weniger Probleme als zwei Tage zuvor beim Viertelfinalerfolg gegen Alexander Zverev (D/7). In weniger als zwei Stunden machte der 33-Jährige bei der Rückkehr der Fans in die Rod-Laver-Arena nach dem fünftägigen Lockdown seinen neunten Finaleinzug beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison perfekt.

Nur eine kurze Schwächephase

Djokovic wackelte nur kurzzeitig im zweiten Satz, als er 5:1 vorn lag, den Außenseiter aber noch einmal auf 5:4 herankommen ließ. Den dritten Durchgang eröffnete der Topfavorit mit einem Break. Zwar musste er zum 2:2 den Ausgleich hinnehmen, ging aber sofort wieder in Führung und überließ Karatsev kein weiteres Spiel mehr.

Karatsev hatte zuvor für Furore gesorgt, weil er als erster Spieler in der Geschichte des Profitennis bei seinem Grand-Slam-Debüt das Halbfinale erreichte. Der 27-Jährige hatte sich erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert.

