Außenseiter Mersch zieht ins Finale ein

Yann DUARTE Die Mannschaft von Makhail Zaritski sorgt im Pokal für die nächste Sensation. Im zweiten Halbfinale setzt sich Differdingen gegen Rosport durch.

Mersch sorgte im Halbfinale der Coupe de Luxembourg erneut für Furore und eliminierte nach Wiltz (3:1) den nächsten Erstligisten. Vor heimischer Kulisse zeigten die Merscher von Beginn an eine couragierte Leistung. Sie liefen die Mondorfer Spieler mutig an und hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel.

In der 39.' ging der Zweitligist verdient in Führung und brachte die Stimmung zum Überkochen. Durch starkes Gegenpressing provozierten die Merscher einen Ballverlust der Mondorfer. Anschließend bediente Tun Held den in die Tiefe startenden Joel Rodrigues, der aus spitzem Winkel zum 1:0 traf.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhten die Gastgeber. Bei einer Kontersituation setzte sich Rodrigues auf dem rechten Flügel durch. In der Folge landete seine Hereingabe an der Hand von Benjamin Schmit, der per Grätsche vor dem eingelaufenen Benjamin Bresch klären wollte, sodass Schiedsrichter Jérémy Müller auf den Punkt zeigte. Kapitän Bresch verwandelte den Elfmeter souverän und sorgte damit für die 2:0-Halbzeitführung.



Benjamin Bresch (Mersch #11) verlädt Erkan Agovic beim Elfmeter. Foto: Ben Majerus

Unmittelbar nach der Halbzeitpause hatte Bresch sogar die große Gelegenheit den Vorsprung weiter auszubauen, doch Mondorfs Torhüter Erkan Agovic hielt seine Mannschaft im Spiel. Er setzte einen Block und parierte stark. Nur zwei Minuten später gelang Mondorf der Anschlusstreffer. Yann Matias spielte einen Diagonalball aus dem Halbfeld, den Marwane Benamra gekonnt verarbeitete und zum 1:2 vollendete.

Ab der 69.' musste Mondorf jedoch in Unterzahl agieren, da Ahmed Benhemine nach einer Notbremse gegen Rodrigues die Rote Karte sah. Dennoch entwickelte sich fortan eine packende Schlussphase, in der der Merscher Torhüter Stéphan Moussima einige gute Bälle entschärfte und mehrere Situationen gut antizipierte. Als der Schlusspfiff ertönte, kannte die Freude auf Merscher Seite keine Grenzen mehr.

Durch diesen 2:1-Erfolg zieht der Zweitligist ins Pokalfinale ein. Dort trifft Mersch am 26. Mai um 20 Uhr im Stade de Luxembourg auf Differdingen, die das zweite Halbfinale mit 1:0 gegen Rosport gewinnen konnten. Der entscheidende Treffer fiel bereits früh in der Begegnung. Nach 6.' traf Pami Costa nach einem Eckball.

