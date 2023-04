Nach dem überraschenden Erfolg gegen Wiltz will das Überraschungsteam aus Mersch nun auch ins Pokalfinale einziehen.

Coupe de Luxembourg im Fußball

Außenseiter Mersch empfängt Mondorf

Nach dem überraschenden Erfolg gegen Wiltz will das Überraschungsteam aus Mersch nun auch ins Pokalfinale einziehen.

Am Freitag wurde in der Mittagsstunde in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich das Halbfinale der Coupe de Luxembourg ausgelost.

Der einzige Vertreter aus der Ehrenpromotion in der Vorschlussrunde, Marisca Mersch, empfängt zuhause den BGL-Ligisten Mondorf, wo die Elf von Trainer Mikhail Zaritski sicherlich eine weitere Überraschung anpeilt.

In der zweiten Partie stehen sich die beiden Erstligisten Differdingen und Rosport gegenüber. Beide Mannschaften wussten im Achtelfinale zu überzeugen und konnten mit Niederkorn resp. F91 zwei Teams ausschalten, die über ihnen im Klassement der BGL Ligue liegen.

Die Partien des Halbfinals werden am Mittwoch, dem 10. Mai um 20 Uhr ausgetragen. Das Endspiel findet am Freitag, dem 26. Mai um 20 Uhr im Stade de Luxembourg statt.

