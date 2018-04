RB Leipzig hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Marseille gewonnen. Der FC Arsenal siegte gegen ZSKA Moskau, Lazio zwang Salzburg in die Knie. Atletico Madrid gab sich keine Blöße.

Ausschließlich Heimsiege

RB Leipzig hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Olympique Marseille mit 1:0 gewonnen. Arsenal feierte gegen ZSKA Moskau ein klares 4:1, Lazio zwang Salzburg in einem turbulenten Spiel mit 4:2 in die Knie. Atletico Madrid gab sich beim 2:0 gegen Sporting Lissabon keine Blöße.

(dpa) - Dank Werner und dem ersten internationalen Zu-Null-Sieg darf sich RB Leipzig Hoffnungen auf das Halbfinale der Europa League machen. Der deutsche Vizemeister gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel gegen die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Olympique Marseille mit 1:0. Den einzigen Treffer einer intensiven Partie erzielte Torjäger Werner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45. + 1 .') vor 34 043 Zuschauern in der Red Bull Arena.

Ein Unentschieden würde den Leipzigern am Donnerstag kommender Woche beim Tabellendritten der französischen Ligue 1 zum Weiterkommen reichen. Auch eine Niederlage mit einem Tor Unterschied bei mindestens einem RB-Treffer wäre genug.



Der FC Arsenal kann auch für das Halbfinale der Europa League planen. Die Engländer setzten sich gegen ZSKA Moskau mit 4:1 durch. Am Donnerstagabend trafen Ramsey (9.'/28.') und Lacazette (23.', Foulelfmeter/35.') im Viertelfinal-Hinspiel für die hoch überlegene Mannschaft von Trainer Arsène Wenger. Golovin (15.') hatte für Moskau den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.



Der österreichische Meister FC Salzburg, der sich im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund durchgesetzt hatte, unterlag bei Lazio Rom mit 2:4. Außerdem gewann Atletico Madrid, 2010 und 2012 Gewinner der Europa League, mit 2:0 gegen Sporting Lissabon. Koke (1.') und Griezmann (40.') erzielten die beiden Tore.