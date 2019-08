Bei der ersten Bergankunft des Radrennens Vuelta a Espana hat sich der Spanier Angel Madrazo als Ausreißer durchgesetzt. Jempy Drucker war am Mittwoch in einen Sturz verwickelt.

Ausreißer siegt, Drucker stürzt

(sid/DW) - Der Spanier Angel Madrazo hat die erste Bergankunft der 74. Vuelta a Espana gewonnen. Der 31-Jährige vom Team Burgos setzte sich nach 170,7 km auf 1 943 m Höhe am Observatorio Astrofisico de Javalambre mit 10'' Vorsprung auf seinen niederländischen Teamkollegen Jetse Bol durch. Dritter wurde Madradzos Landsmann Jose Herrada (Cofidis).

Die Gesamtführung übernahm der Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Astana), der auf Platz vier ins Ziel kam. Lopez führt nun mit 14'' Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo). Der bislang führende Ire Nicolas Roche vom Team Sunweb rutschte auf Platz fünf ab.



Auch die sechste Etappe am Donnerstag endet mit einer Bergankunft, die nach 198,9 km in 1193 m Höhe in Ares del Marestrat aber eher harmlos ist.

Jempy Drucker (Bora) erlebte 80 km vor dem Ziel eine Schrecksekunde. Der Luxemburger kam an der rechten Straßenseite zum Sturz, konnte aber recht schnell wieder weiterfahren und schien sich nicht schwerer verletzt zu haben. Er erreichte das Ziel als 130. mit 16'56'' Rückstand, während Alex Kirsch (Trek) als 136. mit 17'34'' zurücklag. In der Gesamtwertung spielen beide Luxemburger keine Rolle.