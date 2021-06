Freude beim Meister der BGL Ligue: Zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation muss das Team doch nicht zwei Mal auswärts antreten.

Ausnahmegenehmigung

Fola darf im Europapokal zu Hause spielen

Jan MORAWSKI Freude beim Meister der BGL Ligue: Zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation muss das Team doch nicht zwei Mal auswärts antreten.

(jan/jot) - Die Fußballer von Fola Esch können aufatmen. Das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar darf am Dienstag, dem 6. Juli, nun doch in Luxemburg stattfinden.

Glück für Fola in der Champions-League-Qualifikation Fußballmeister Fola Esch bekommt in der Qualifikation zur Königsklasse einen machbaren Gegner. Auch die Conference League wurde ausgelost.

Wie Fola-Sportdirektor Pascal Welter am Freitag erklärte, habe Sportminister Dan Kersch bereits zugestimmt. Dabei geht es eine Ausnahmegenehmigung für die Spieler aus Gibraltar, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Großbritannien strengen Quarantäneregeln unterliegen würden.

Der luxemburgische Meister hatte von der UEFA die Auflage bekommen, bis Montag einen Ersatzspielort zu benennen. Nun wurde eine bessere Lösung für die Escher gefunden. Das Rückspiel findet eine Woche später in Gibraltar statt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.