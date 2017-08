(bob) - Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Gilles Muller (Weltranglistenposition: 23) in der ersten Runde auf den Australier Bernard Tomic (146). Der an Position 19 gesetzte "Mulles" hat bei den US Open gute Chancen, die ersten Runden zu überstehen.

Gegen Tomic trat der Linkshänder bereits fünf Mal an, nur das bis dato letzte Aufeinandertreffen gewann sein Gegner im vergangenen Jahr im Londoner Queen's Club. Der Australier galt lange als großes Talent und belegte im Januar 2016 Rang 17 in der Weltrangliste. Mittlerweile macht er eher durch Skandale auf sich aufmerksam, als durch gute Leistungen auf dem Tennisplatz. "Kommt nicht auf den Tennisplatz, um mich zu sehen. Schaut das Spiel zu Hause im TV, dann müsst ihr kein Geld bezahlen", sagte er im Juli.

In der zweiten Runde stünde für Muller ein Duell mit Joao Sousa (P/50) oder Paolo Lorenzi (I/40) bevor. Auf einen echten Hochkaräter könnte er erst im Achtelfinale treffen, wenn sowohl er selbst als auch der an vier gesetzte Alexander Zverev (D/6) ihre Partien bis dahin gewinnen.