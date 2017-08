(jg) - 48 Mannschaften haben sich für die Fußball-Europa-League qualifiziert. Am Freitagmittag wurden die Vereine den insgesamt zwölf Gruppen zugelost. Trotz vieler eher wenig attraktiver Clubs, kommt es in der Gruppenphase dennoch zu einigen interessanten Duellen.

Die drei Fußball-Bundesligisten haben eher unangenehme Gegner erwischt. Debütant 1899 Hoffenheim muss nach dem Aus in der Qualifikation zur Champions League auf Europas kleiner Fußball-Bühne gegen Sporting Braga aus Portugal, den bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad und Basaksehir Istanbul antreten, wie die Auslosung am Freitag in Monaco ergab.

Der 1. FC Köln misst sich mit dem FC Arsenal, BATE Borisov aus Weißrussland und Roter Stern Belgrad. Hertha BSC bekommt es mit Athletic Bilbao, Zorya Luhansk aus der Ukraine und Östersunds FK aus Schweden zu tun.



Neben dem FC Arsenal ist der AC Mailand der zweite große Favorit. Die Italiener treffen in der Gruppe D auf Rijeka (CRO), Austria Wien (A) und AEK Athen (GR).

Die Gruppen E und K können sich auch sehen lassen: Lyon (F), Everton (ENG), Bergamo (I) und Limassol (CYP) werden genauso um das Weiterkommen kämpfen, wie Lazio (I), Nice (F), Zulte Waregem (B) und Vitesse (NL).



Die Gruppenphase startet am 14. September und endet am 7. Dezember. Das Finale steigt am 16. Mai in Lyon.



Die einzelnen Gruppen:



Gruppe A: FC Villarreal, Maccabi Tel Aviv, FK Astana, Slavia Prag

Gruppe B: Dynamo Kiew, Young Boys Bern, Partizan Belgrad, Skënderbeu

Gruppe C: SC Braga, Ludogorets Razgrad, 1899 Hoffenheim, Istanbul Basaksehir

Gruppe D: AC Mailand, Austria Wien, HNK Rijeka, AEK Athen

Gruppe E: Olympique Lyon, FC Everton, Atalanta Bergamo, Apollon Limassol

Gruppe F: FC Kopenhagen, Lokomotive Moskau, Sheriff Tiraspol, FC Zlin

Gruppe G: Viktoria Pilsen, Steaua Bukarest, Hapoel Be'er Sheva, FC Lugano

Gruppe H: FC Arsenal, BATE Borisov, 1. FC Köln, Roter Stern Belgrad

Gruppe I: RB Salzburg, Olympique Marseille, Vitoria Guimaraes, Konyaspor

Gruppe J: Athletic Bilbao, Hertha BSC, Zorya Luhansk, Östersunds FK

Gruppe K: Lazio Rom, OGC Nice, Zulte-Waregem, Vitesse Arnheim

Gruppe L: Zenit St. Petersburg, Real Sociedad, Rosenborg Trondheim, Vardar Skopje