(jan) - Der luxemburgische Fußballverband FLF reagiert auf die ausgefallenen Spiele vom vergangenen Wochenende.

So wird der elfte Spieltag der BGL Ligue und Ehrenpromotion am kommenden Sonntag, dem 10. Dezember, durchgeführt. Die dort terminierten Achtelfinalspiele der Coupe de Luxembourg werden aufs neue Jahr verschoben. Dies gilt auch für die fehlenden Ligapartien, falls am Sonntag erneut nicht gespielt werden kann.



Die ausgefallenen Spiele in der 1. und 2. Division werden ebenfalls erst 2018 stattfinden, während die am 10. Dezember vorgesehenen Spiele dieser Ligen bestehen bleiben. Auch in der 3. Division wird der siebte Spieltag am Sonntag stattfinden.