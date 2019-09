Aus Niederkorn in die Ukraine

Tim Hall und Marvin Martins stehen bei Karpaty Lviv unter Vertrag. Im Interview sprechen die beiden Fußball-Nationalspieler über ihre Freundschaft, die ukrainische Liga und ihre Zukunftspläne.

Am Mittwoch reist die Fußball-Nationalmannschaft nach Belfast, wo die FLF-Auswahl am Donnerszag (20.45 Uhr Luxemburger Zeit) ein Testspiel gegen Nordirland bestreitet. Mit Gerson Rodrigues, Tim Hall und Marvin Martins stehen drei Luxemburger im Kader, die ihr Geld in der Ukraine verdienen. Der 22-jährige Hall und der 24-jährige Martins spielen sogar beim selben Club. Die beiden ehemaligen Niederkorner fühlen sich bei Karpaty Lviv zwar wohl, haben aber größere Pläne.

Tim Hall und Marvin Martins, Sie lebten in den vergangenen Wochen gemeinsam in einer Wohnung ...