(jot) - Gilles Muller ist im Halbfinale des Hartplatzturniers von Atlanta (USA/720 410 US-Dollar) ausgeschieden. Der Linkshänder (Weltranglistenposition: 22) musste sich gegen Lokalmatador John Isner (20) mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Seinem Kontrahenten gelang im ersten Durchgängen ein Break zum 2:1, dies sollte sich als entscheidend herausstellen. Im zweiten Durchang gab “Mulles” sein Service zum 1:2 und 2:5 ab. Nach einer Stunde und 15 Minuten war die Begegnung beendet. Der erste Aufschlag von "Mulles" kam nur in 56 Prozent der Fälle. Er erzielte 19 Punkte weniger als sein Gegner (67).



Der Luxemburger wird ab der kommenden Woche beim Hartplatzturnier in Washington (2 002 460 US-Dollar) aufschlagen. In der ersten Runde hat er der an elf gesetzte Linkshänder ein Freilos.