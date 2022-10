Aus für Itzigs Fußballerinnen

Im Oberhaus der Frauen sind jetzt nur noch elf Mannschaften im Einsatz. Itzig darf nicht mehr antreten.

Andrea WIMMER

Für den FC Blo-Wäiss Itzig ist die Saison in der ersten Liga der Frauen voraussichtlich nach dem dritten Spieltag beendet. Die Mannschaft unterlag am Samstag kampflos gegen Meister Racing. Es war die zweite Forfait-Niederlage in der laufenden Meisterschaft.

Die Statuten des Verbandes sehen in so einem Fall vor, dass die betreffende Mannschaft in dieser Saison nicht mehr antreten darf. Die weiteren Spiele werden als 3:0-Sieg für die jeweiligen Gegner gewertet. Grund für die Forfait-Niederlagen war Personalmangel.

Nach Angaben von Trainer Pedro Cunha hätte Itzig gegen Racing weniger als sieben Spielerinnen zur Verfügung gehabt. Der Außenseiter hatte bereits beim Saisonauftakt im Pokal Forfait gegen Racing erklärt und dann am ersten Liga-Spieltag gegen Bettemburg.

Am zweiten Spieltag verlor Itzig mit einem Rumpfteam 0:11 gegen Ell. Hintergrund des Personalmangels sind der Weggang zahlreicher Spielerinnen nach der vergangenen Saison und die Auflösung der Entente mit Cebra.

