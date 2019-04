Aus Erpeldingen in die Bundesliga

Zu Besuch bei Fußball-Nationalspieler Leandro Barreiro in Mainz. Der 19-Jährige träumt von einer großen Karriere, und hat gute Karten.

Leandro Barreiro sitzt in einem kleinen Container neben dem Mainzer Bruchwegstadion. Immer wieder laufen Vereinsverantwortliche vorbei, die ihn begrüßen und etwas überrascht sind, dass der 19-Jährige ein Interview gibt. Es ist sein erstes ausführliches. Seit November 2018 ist er Profi. In Mainz lebt er schon seit drei Jahren. Die ersten Schritte als Fußballer machte er aber in Luxemburg.



Leandro Barreiro wird am 3. Januar 2000 in Ettelbrück geboren. Seine Eltern waren aus Angola ausgewandert, lebten in Portugal und kamen anschließend nach Luxemburg. Er, seine ältere Schwester und die Eltern wohnen in Ingeldorf. Mit vier Jahren entdeckt Leo seine Liebe für den Fußball. Bis zum zweiten Jahr bei den Minimes spielt er in Erpeldingen, bevor das junge Fußballtalent wechselt. "Ich wollte Titel gewinnen", sagt er. Der junge Sportlycée-Schüler wird von einem Freund überzeugt, zum hauptstädtischen Racing zu gehen ...