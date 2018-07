Marc-André Kruska ist vor dieser Saison zum amtierenden Meister F91 gewechselt. Der ehemalige Hoffnungsträger Deutschlands hat einen langen Weg hinter sich, bei F91 verfolgt er nun langfristige Ziele.

Aus Dortmund nach Düdelingen

Bob HEMMEN Marc-André Kruska ist vor dieser Saison zum amtierenden Meister F91 gewechselt. Der ehemalige Hoffnungsträger Deutschlands hat einen langen Weg hinter sich, bei F91 verfolgt er nun langfristige Ziele.

"Papa, ich drücke dir die Daumen", sagt der vierjährige Jaro in seiner Videonachricht. Papa ist Marc-André Kruska. Papa spielte bereits für Borussia Dortmund und galt einst als große Nachwuchshoffnung des deutschen Fußballs. Heute lebt der Vater 260 km von Jaro und dessen Mutter entfernt, die im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel geblieben sind. Kruska wohnt jetzt in Trier, verdient sein Geld aber in Luxemburg, bei F91 Düdelingen.

Die Unterstützung seines Sohnes hat Kruska am vergangenen Dienstag bei seinem Pflichtspieldebüt benötigt. "Ich war aufgeregt", verrät der 31-Jährige. Obwohl er 98 Bundesligaspiele und 206 Begegnungen in der 2. Bundesliga bestritten hat, war das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League gegen MOL Vidi FC für ihn etwas ganz Besonderes. Seine bis dato einzigen beiden Europapokal-Begegnungen absolvierte er vor 13 Jahren im UI-Cup für den BVB.



Zur Person

Geburtsdatum: 29. Juni 1987

Position: Mittelfeld Vereine: Dortmund, FC Bruges, Cottbus, FSV Frankfurt, Paderborn, Bremen II, F91

Sonstiges: 18 Spiele für die U21-Auswahl Deutschlands. Gewinner der Fritz-Walter-Goldmedaille im Jahr 2005 und somit bester Nachwuchsspieler (U18) Deutschlands.

Seitdem hat sich in Kruskas Leben vieles verändert. Er verlor seinem Stammplatz bei den Dortmundern, wechselte zum FC Bruges und dann nach Cottbus, bevor er es nach zwei Jahren beim FSV Frankfurt in Paderborn versuchte. Dort wurde Kruska aber nie wirklich glücklich, das vergangene halbe Jahr bei Werder Bremen II gefiel ihm besser als die zwei vorigen Spielzeiten.

"Oft denke ich darüber nach, dass ich mich damals für einen Wechsel nach Belgien entschied, obwohl mich Real Madrid für die zweite Mannschaft verpflichten wollte. Ich sollte dort bei den Profis mittrainieren", sagt er.



Prominente Ex-Teamkollegen

Wenn Kruska über die Anfänge seiner Karriere spricht, ist er stolz. Er erzählt davon, dass spätere Weltmeister wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Mats Hummels bei der U21-Auswahl seine Teamkollegen waren, dass seine Profikarriere in der Bundesliga begonnen hat und dass nicht viele von sich behaupten könnten, derart viele Partien auf diesem Niveau bestritten zu haben.



"Ich gönne es jedem, der es bis ganz nach oben geschafft hat. Als Jugendspieler hatte ich einige Teamkollegen, die viel besser waren als ich, jedoch nie Profis wurden. Als junges Talent muss man viel zurückstecken, schließlich zählt nur die Schule und der Fußball. Es bleibt kaum Freizeit. Irgendwann treffen dann viele die Entscheidung, doch lieber feiern zu gehen, eine gewisse Selbstdisziplin ist deshalb unglaublich wichtig." Kruska hatte die nötige Beherrschung und konzentrierte sich auf seine Ziele.

Im Fußball lernt man nicht viele richtige Freunde kennen.

Trotzdem blieb einiges auf der Strecke. "Im Fußball lernt man nicht viele richtige Freunde kennen", sagt er. Kontakt zu ehemaligen Mitspielern hat er kaum noch. Einer der wenigen, die Kruska als Freund bezeichnet, ist Markus Brzenska. Der heute 34-Jährige spielte mit ihm beim BVB und in Cottbus.



Irgendwann, so erzählt es der Neu-Düdelinger, verändern sich aber ohnehin die Prioritäten. "Manche sind Singles, andere haben eine Frau und Kinder. Ich habe selbst auch eine Familie gegründet, dann dreht sich nicht mehr alles nur noch um Fußball. Man macht sich weniger negative Gedanken, wenn sich die Ehefrau auf einen freut und dein Sohn dich anlächelt, wenn du nach Hause kommst."



2012 heiratete Marc-André Kruska seine langjährige Freundin Naomi in seiner Heimatstadt. Während sich in den vergangenen Jahren beruflich so vieles für ihn geändert hat, blieb sie die Konstante in seinem Leben. "Immer wenn es möglich ist, kommen sie mich besuchen. An den freien Tagen fahre ich dann nach Castrop-Rauxel."

Schnelle Entscheidung

In der Vorbereitung blieb ihm nicht viel Zeit, schließlich musste er sich mit dem Verein, über den Kruska bis vor Kurzem noch kaum etwas wusste, auf die Saison vorbereiten. Dass es überhaupt zum Wechsel kam, hat Erwin Bradasch zu verantworten. Der Düdelinger Co-Trainer ist auch als Scout für Werder Bremen tätig. "Er wusste, dass mein Vertrag im Sommer auslaufen würde und hat mich gefragt, ob ich nicht interessiert wäre. Ich habe mich dann schnell entschieden", so Kruska.



Beim Dauermeister soll er direkt eine wichtige Rolle übernehmen. Kruska war neben Clément Couturier der einzige Neuzugang, der beim 1:1 gegen MOL Vidi FC vergangene Woche in der Startelf stand. Und obwohl es mit einigen Teamkollegen teilweise sprachliche Barrieren gibt, übernahm der Mittelfeldspieler umgehend Verantwortung. "Die Fußballsprache ist ohnehin die einfachste der Welt", weiß er.

Immerhin hat Kruska, der in der Schule kein Französisch lernte, das Glück, dass Trainer Dino Toppmöller sein Landsmann ist. "Das ist natürlich ein Riesenvorteil." Auch die Fahrgemeinschaft, die er mit seinen ebenfalls aus der Trierer Gegend kommenden Teamkollegen gegründet hat, half ihm, sich schnell beim neuen Club wohlzufühlen.



Dino Toppmöller (l.) und der Mittelfeldspieler ärgerten sich nach dem Hinspiel gegen MOL Vidi FC. Foto: Ben Majerus

Die neuen Mitspieler kannte er vor dem Wechsel noch nicht persönlich, selbst wenn Kruska einige deutsche Spieler auf dem Radar hatte. Mit Nikolaos Dobros spielte er beim SC Paderborn, der 25-Jährige steht seit dieser Saison allerdings nicht mehr bei F91 unter Vertrag.



Zukunftspläne

Abseits des Platzes muss sich Kruska nun Beschäftigungen suchen, schließlich sind die Trainingszeiten hierzulande anders als in Deutschland. "Aber ich kriege die Zeit schon rum", meint Kruska, der sich bereits auf die Zukunft vorbereiten möchte. Als junger Fußballer machte er nebenbei eine Ausbildung zum Bürokaufmann.



"Ich würde schon gerne im Fußballbereich bleiben. Mir ist aber auch bewusst, dass viele das wollen. Zudem ist es schwierig, den Trainerschein schon während der aktiven Zeit zu machen. Ich muss ohnehin erst einmal schauen, ob mir das überhaupt gefällt. Wahrscheinlich würde ich zunächst im Jugendbereich arbeiten."

Bevor es soweit ist, hat er aber noch reichlich Ziele mit F91. Das erste ist das Erreichen der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Nach dem 1:1 im Hinspiel sind Kruska und Co. nun am Dienstag (20.15 Uhr) in Felcsut erneut gegen MOL Vidi FC gefordert. "Wir hoffen alle, dass uns eine Überraschung gelingt. Wir gehen dieses Spiel mit reichlich Vorfreude und positiver Energie an."



Wenn sich dann noch der kleine Jaro vor dem Spiel bei seinem Papa meldet, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.