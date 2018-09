Augsburg punktet dank Götze in München

Bayern München lässt nach einem Fehler von Manuel Neuer die ersten Punkte in dieser Saison liegen, während Vizemeister Schalke weiter auf seinen ersten Punkt wartet.

Bayern München lässt nach einem Fehler von Manuel Neuer die ersten Punkte in dieser Saison liegen. Während Vizemeister Schalke weiter auf seinen ersten Punkt wartet, gewinnt Werder Bremen das Verfolgerduell mit Hertha BSC verdient.

(dpa) - Der FC Bayern München hat am fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga erstmals Punkte abgegeben. Gegen den FC Augsburg kam der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend nicht über ein 1:1 hinaus.

Erster Verfolger ist nun Werder Bremen, der das Verfolgerduell mit Hertha BSC völlig verdient mit 3:1 gewann und an den Berlinern vorbei auf Platz zwei kletterte ...