Auftaktspiel am Freitag

Das sind die Stars der Fußball-Europameisterschaft

Ab Freitag kämpfen Europas Topnationen um den EM-Titel. Auch in diesem Sommer stehen die Stars im Mittelpunkt.

(dpa) - Nach München kehrt Kylian Mbappé sicher gerne zurück. Dort, wo der Offensivstar von Paris SG Anfang April wieder mal besonders groß aufspielte und im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern zwei Tore erzielte, will er den Grundstein für eine erfolgreiche Europameisterschaft legen.

Mit dem ersten Gruppenspiel gegen Deutschland starten der 22-Jährige und die französische Fußball-Nationalmannschaft am 15. Juni ihre Titelmission. Und anders als in der Königsklasse, in der für Mbappé und PSG im Halbfinale Schluss war, soll sein Weg bei der EM von München möglichst bis zum Finale am 11. Juli in London führen.

Er ist die Gegenwart und die Zukunft des Weltfußballs. Cristiano Ronaldo über Kylian Mbappé

Die Franzosen gehören zu den größten Favoriten dieser Euro - und Mbappé zu ihren größten Stars. „Er ist die Gegenwart und die Zukunft des Weltfußballs“, sagte Portugals Ausnahmekönner Cristiano Ronaldo mal über den Angreifer. Das ist über ein Jahr her, heute aber noch genauso treffend wie damals. Mindestens. Mbappé ist - flankiert vom knapp acht Jahre älteren Antoine Griezmann (FC Barcelona) - der Schlüsselspieler in der Offensive des Weltmeisters.

Und er ist noch einmal zusätzlich gereift seit dem Titelgewinn der Équipe Tricolore 2018 in Russland, bei dem er als gerade mal 19-Jähriger alle sieben Partien bestritt und vier Tore erzielte.



Neben einer brillanten Technik, atemberaubendem Tempo und einem exzellenten Abschluss verfügt Mbappé nun also auch noch über mehr Erfahrung.

Auf 160 Millionen Euro wird der Marktwert des französischen Topstars geschätzt. Er ist der wertvollste Spieler, der bei der EM auflaufen wird - und der Vorreiter einer Generation, die diesem Turnier ihren Stempel aufdrücken möchte.

Phil Foden ist einer der Hoffnungsträger Englands. Foto: AFP

Zu der gehören auch Toptalente wie die Engländer Phil Foden (20 Jahre) von Manchester City und Jadon Sancho (21) von Borussia Dortmund oder der 21-jährige Spanier Ferran Torres von Manchester City. Ihr Stern soll diesen Sommer weiter aufgehen.

Cristiano Ronaldos vielleicht letztes Turnier

Bei Altstar Cristiano Ronaldo war das schon vor langer Zeit der Fall. Der Portugiese gehört zu einer Reihe von EM-Teilnehmern, denen nicht mehr die Zukunft des Weltfußballs gehört, die aber auch jenseits der 30 Jahre noch zu seinen prägenden Figuren zählen. Für die es eines der letzten großen Turniere werden dürfte, womöglich auch das Letzte.

Cristiano Ronaldo, der fünfmalige Weltfußballer, ist einmal mehr der große Hoffnungsträger von Titelverteidiger Portugal. Der 36-Jährige hat aber keine einfache Saison hinter sich. Trotz vieler Tore in der italienischen Liga verpasste Juventus Turin erstmals seit 2011 die Meisterschaft. Eine riesige Enttäuschung. Dieses Jahr war für den 173-maligen Nationalspieler und Juve zudem im Achtelfinale der Königsklasse Endstation.

Cristiano Ronaldo erlebt keine einfache Saison. Foto: AFP

Auch zwei Profis des FC Bayern gehören zu den großen Stars dieser EM: Der fünffache Welttorhüter Manuel Neuer, der mit dem deutschen Team wie immer zum erweiterten Favoritenkreis zählt. Und Torjäger Robert Lewandowski, der nach Meinung seines scheidenden Clubtrainers Hansi Flick „im Moment der beste Stürmer auf der Welt“ ist, der mit Polen aber eher eine Außenseiterrolle einnimmt.

Die Belgier, die längst kein Geheimtipp mehr sind, setzen ihre größten Hoffnungen erneut in Mittelfeldmann Kevin de Bruyne, der nach seiner Gesichtsoperation im EM-Quartier in Tubize eingetroffen ist. Bei der 0:1-Niederlage von Manchester City im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea hatte er sich bei einem Zusammenprall mit Antonio Rüdiger einen Nasenbein- und Augenhöhlenbruch zugezogen.

Beim Auftaktspiel Belgiens am 12. Juni gegen Russland wird de Bruyne wohl noch nicht zum Einsatz kommen. Danach möchte der 29-Jährige dann zum Star der EM werden.

Kevin de Bruyne muss im Champions-League-Finale ausgewechselt werden. Foto: dpa





