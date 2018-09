Am Wochenende fanden in der Basketball- und in der Tischtennismeisterschaft die ersten Spieltage statt. Währenddessen wollten viele Fußballer gegen hochklassige Teams überraschen. Die besten Bilder.

Sport 10

Auftaktsiege und verpasste Überraschungen

Im 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg im Fußball gab es keine Überraschungen. Trotzdem kämpften Außenseiter wie Berburg bis zum Schluss. Die Basketballmeisterschaft begann am Wochenende genauso wie die Tischtennismeisterschaft. Handball wurde ebenfalls gespielt. Die besten Bilder.

10 Nicolas Perez (gelb) setzte sich mit F91 im 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg in Kehlen gegen Almin Kocan und Co. durch. Foto: Yann Hellers

um weitere Bilder zu sehen. Nicolas Perez (gelb) setzte sich mit F91 im 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg in Kehlen gegen Almin Kocan und Co. durch. Foto: Yann Hellers Edis Agovic erzielte beim 7:1-Sieg drei Tore. Foto: Yann Hellers Antonio Luisi musste mit Jeunesse gegen Berburg um Philipp Galle (r.) in die Verlängerung. Foto: Vincent Lescaut Andrea Deidda und der Rekordmeister setzten sich dann aber mit 3:0 durch. Foto: Vincent Lescaut Anthony Medri (r.) und die US Esch siegte in Monnerich gegen Iaia Baldé und seine Teamkollegen. Foto: Fernand Konnen Quinterian McConico und die Musel Pikes kassierten zum Auftakt der Basketballmeisterschaft gegen T71 um Laurent Majerus (r.) eine Heimniederlage. Foto: Kuva Jairo Delgado (M.) setzte sich mit Etzella vor heimischer Kulisse deutlich gegen Résidence durch. Foto: Vincent Lescaut Traian Ciociu setzte sich mit Echternach am ersten Spieltag der BDO TT League gegen Berburg durch. Foto: Hans Krämer Arlindo de Sousa gewann seine beiden Einzel. Foto: Hans Krämer In der Handballmeisterschaft triumphierten Vladimir Temelkov und die Käerjenger in Berchem. Foto: Fernand Konnen