Auftaktsieg für Wimbledonüberraschung Gauff

Die 15 Jahre alte Cori Gauff hat das Erstrunden-Duell zweier Tennis-Teenager für sich entschieden und bei den US Open Runde zwei erreicht.

(sid) - Die große amerikanische Tennishoffnung Cori Gauff hat sich bei den US Open erfolgreich gegen das frühe Aus gestemmt und steht in der zweiten Runde. Die 15-Jährige, die nach ihren aufsehenerregenden Auftritten in Wimbledon zum zweiten Mal an einem Grand-Slam-Turnier teilnimmt, rang in ihrem Auftaktspiel die drei Jahre ältere Russin Anastasia Potapova nach Satzrückstand 3:6, 6:2, 6:4 nieder.

In New York startet Gauff dank einer Wildcard des veranstaltenden amerikanischen Tennisverbandes USTA. In der zweiten Runde trifft sie auf die Ungarin Timea Babos.

Beim Rasen-Klassiker in London war die als Tennis-"Wunderkind" gepriesene Gauff erst im Achtelfinale an der späteren Turniersiegerin Simona Halep aus Rumänien gescheitert. Auf dem Weg dorthin hatte sie mit Siegen unter anderem gegen die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams überrascht.

Stephens, Thiem und Khachanov sind raus

Bei den Frauen ist die Siegerin von 2017, Sloane Stephens (USA), bereits ausgeschieden. Die an elf gesetzte US-Amerikanerin verlor mit 3:6 und 4:6 gegen die Qualifikantin Anna Kalinskaya aus Russland.

Auch bei den Männern gab es bereits Überraschungen. Mit Dominic Thiem (A/Weltranglistenposition: 4) und Karen Khachanov (RUS/9) mussten zwei Vertreter aus den Top 10 frühzeitig die Segel streichen.