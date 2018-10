Die an Nummer eins gesetzte Mandy Minella startet mit einem Zweisatzsieg in die Kyotec Open in Petingen.

Auftaktsieg für Minella

David THINNES Die an Nummer eins gesetzte Mandy Minella startet mit einem Zweisatzsieg in die Kyotec Open in Petingen.

6:4 und 6:3 setzte sich Mandy Minella (Weltranglistenposition: 111) in der ersten Runde der Kyotec Open (25 000 US-Dollar) gegen Anastasia Gasanova (RUS/305) durch. Die an Nummer eins gesetzte Luxemburgerin hatte keine größere Mühe, auch wenn es ein zerfahrenes Match mit vielen Fehlern war.

In der zweiten Runde geht es nun gegen Anastasia Detiuc (CZE/417) oder Katarzyna Piter (POL/303).

Am Dienstag (17 Uhr) bekommt es die zweite FLT-Spielerin im Hauptfeld, Eléonora Molinaro (390) mit Michaela Honcova (SVK/311) zu tun.