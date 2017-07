(DW) – Die 104. Tour de France hat begonnen! Mit einem 14 km langen Zeitfahren in Düsseldorf wurden die Fahrer auf eine dreiwöchige Reise geschickt. Geraint Thomas (GB/Sky) war auf der nassen Strecke der Schnellste und beendete den Kampf gegen die Uhr in 16'04''. Damit ist er auch der erste Träger des Gelben Trikots.

Zweiter wurde Stefan Küng (CH/BMC) mit 5'' Rückstand, Vasil Kiryienka (BLR/Sky) fuhr auf Rang drei (auf 7'').



Ben Gastauer (119.) hatte Pech. Der luxemburgische Ag2r-Profi startete um 16.41 Uhr, genau in der Phase, als es über der deutschen Stadt stärker regnete. "Der Anfang und das Ende der Strecke waren in Ordnung, aber im Mittelteil gab es gefährliche Stellen", so Gastauer, der das Ziel in 17'17'' erreichte und damit 1'13'' Rückstand hatte.



Einige Fahrer waren auf der nassen Straße gestürzt, darunter der Spanier Alejandro Valverde (Movistar), der als einer der Favoriten auf das Schlusspodium galt. Er musste die Tour de France gleich am ersten Tag aufgeben. Ein harter Schlag für Nairo Quintana (COL), der damit seinen besten Teamkameraden verliert, gleichzeitig aber zum alleinigen Leader der Mannschaft wurde.

Von den Klassementsfahrern war wenig überraschend Titelverteidiger Christopher Froome (GB/Sky) der Schnellste. Er hatte 12'' Rückstand auf seinen Teamkollegen.



Am Sonntag verlässt der Tour-Tross Düsseldorf in Richtung Liège. 203,5 km sind zurückzulegen, zwei Anstiege der vierten Kategorie stehen an: Nach nur 6,5 km die die Côte de Grafenberg (1,4 km à 4,5 Prozent) und 20,5 km vor dem Ziel die Côte d'Olne (1,3 km à 4,7 Prozent). Ein Massensprint ist das wahrscheinlichste Szenario.