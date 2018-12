Auf Planche, Rasen und Parkett

Das Sportwochenende in Luxemburg hat einmal mehr viel Spektakel und Spannung geboten. In einigen Ligen spitzt sich der Kampf um die Vorherrschaft zu.

Das Sportwochenende in Luxemburg hat einmal mehr viel Spektakel und Spannung geboten. In einigen Ligen spitzt sich der Kampf um die Vorherrschaft zu.

Die Luxemburger Sportler in den Fußball-, Basketball- oder Handballligen geben kurz vor der Winterpause richtig Gas. Derweil bot sich am vergangenen Wochenende in Kirchberg einen Leckerbissen für alle Fechtfans. Wir haben die besten Bilder gesammelt.