Die Union Saint-Gilloise trifft im Achtelfinale der Europa League erneut auf Bundesligist Union Berlin.

Europa League

Auf Nationaltorhüter Anthony Moris wartet eine spannende Aufgabe

Am Freitag wurden in Nyon (CH) die Achtelfinals der Europa League ausgelost. Trotz des Ausscheidens des FC Barcelona im Spitzenspiel der Zwischenrunde gegen Manchester United sind weiterhin einige klangvolle Namen im Wettbewerb vertreten. Nationaltorhüter Anthony Moris und sein Verein Union Saint-Gilloise mussten in den Play-offs nicht antreten. Dank des ersten Platzes in der Gruppenphase war der belgische Verein bereits vorzeitig für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert.

Dort kommt es zur Neuauflage des Duells gegen Union Berlin. Beide Teams waren schon in der Gruppe D aufeinandergetroffen. Während die belgische Mannschaft die erste Begegnung in Berlin mit 1:0 gewann, kassierten Moris und Co. im zweiten Spiel eine 0:1-Niederlage.

Im Achtelfinale muss der belgische Vizemeister am 9. März zunächst auswärts antreten. Auch das Rückspiel kann die Union Saint-Gilloise nicht im eigenen Stadion austragen. Aus Sicherheitsgründen darf der belgische Verein keine internationalen Partien im Stade Joseph Marien bestreiten. In der Gruppenphase fanden die Heimspiele in Louvain statt, das Rückspiel gegen Union Berlin wird im Lotto Park ausgetragen, in dem normalerweise Anderlecht spielt.

Der aktuelle Tabellenzweite der ersten belgischen Liga rechnet sich gegen den Bundesliga-Club Chancen aufs Weiterkommen aus. Danach könnten auf den luxemburgischen Torhüter und seine Teamkollegen weitere interessante Aufgaben warten. Spannend wird es unter anderem zwischen Sporting und Arsenal.

Programm Europa League – Achtelfinale Union Berlin – Union Saint-Gilloise FC Sevilla – Fenerbahce Istanbul Juventus Turin – Freiburg Leverkusen – Ferencvaros Budapest Sporting – Arsenal Manchester United – Betis Sevilla AS Rom – Real Sociedad Shakhtar Donetsk – Feyenoord Die Hinspiele finden am 9. März statt, die Rückspiele am 16. März.

